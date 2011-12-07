〔中国贸易〕明年进出口形势严峻,人民币汇率贬值现象很好--商务部(更新版)

(新增更多中国商务部讲话,及相关背景)

* 中国明年进出口形势较严峻

* 将更注重对发展中经济体的出口

* 11月出口增速降幅较上月略微扩大

* 人民币汇率贬值现象很好,是市场调节

路透北京12月7日电---在欧债危机深化及美国经济不确定性未有缓释的背景下,中国商务部周三称,中国明年外贸进出口形势较严峻,将更注重对发展中经济体的出口.

商务部官员在国务院新闻办发布《中国的对外贸易》白皮书的新闻发布会上并称,中国11月出口增速降幅较上月"还要扩大一点点";但如果欧洲金融危机不失控的话,明年出口预计仍能实现一定水平的增长.

"就明年来说,欧美市场上的情况不会有根本的好的转变,从国内的供应成本上来说,也会面临今年同样的状况,"商务部外贸司司长王受文在发布会上表示.

但他也指出,发展中国家尤其是新兴市场国家目前的经济增长表现还不错,所以明年在外贸出口方面会重点开拓对发展中经济体的出口

针对进口问题,王受文强调,中国非常重视进口,特别是重视从美国和欧盟的进口.

而商务部国际贸易谈判副代表崇泉同日亦称,中国当前只有稳定出口、扩大进口,才有可能有利於宏观调控.

欧美景气不确定性令中国10月出口同比增速降至八月新低.中国海关定於本周六发布11月外贸数据.据最新路透调查显示,11月进出口同比增速均将大幅放缓,料分别降至19.0%和10.9%;当月贸易顺差料缩小至143亿美元.[CPOLL-CN-MCE|ECI]

中国证券报此前援引国家发改委专家预测称,今年全年外贸增速"高开低走"已成定局,进出口增速回落趋势将在四季度延续,预计明年全年进出口总额将在4.2万亿至4.32万亿美元之间,增幅在14%至17.5%之间.[ID:nCN1237182]

中国对外贸易白皮书并称,中国目前对外贸易发展还存在不均衡、不协调和不可持续的问题,突出表现在出口增长主要依赖资源、能源、土地、劳动力和环境等要素投入及耗费等.

**人民币汇率贬值现象很好**

近期因中国经济放缓及热钱出走等疑虑,人民币汇率出现贬值信号,近期人民币兑美元盘中已连续五天触及跌停价位.[CNY/CN]

对此,商务部国际贸易谈判副代表崇泉表示,人民币汇率贬值现象很好,说明人民币汇率不受中国政府操纵,是市场调节.未来人民币汇率变动将呈波浪式.

"人民币前两天出现了贬值的现象...正好说明人民币汇率不是受政府控制的,不是像有些人说的,我们在操纵汇率,中国政府从来没有操纵汇率,我们的汇率是按照市场的变化和市场需求浮动的."崇泉说.

关於人民币是否有上升的空间,他表示,汇率是随着市场波动而波动的.他个人认为,人民币汇率有可能再上升,也可能再贬值,是波浪式的.(完)