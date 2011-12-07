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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 11:52 BJT

《外汇动态》离岸美元/人民币远汇升至纪录水平

0258GMT--离岸人民币市场美元升水升至纪录高位,因香港的人民币存款余额下降,促使更多银行进行外汇互换,以盘活流动性.

一年期离岸美元/人民币远期较现汇升水CNHF=跳升至635个点子,为纪录最高,而一年期离岸人民币存款利率CNHID=跳升至2%上方,加剧了远期市场的涨幅.

由於在香港本地银行的离岸人民币储蓄规模在10月出现下滑,为2010年6月该市场启动以来首见,点心债发行规模上升且离岸人民币存款的准备金率仍高达25%,离岸人民币存款和收益率的上升压力势将延续.

法国东方汇理银行预计,到2012年底,离岸人民币存款将仅增至7,000亿元,目前约为6,200亿元.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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