《外汇动态》离岸美元/人民币远汇升至纪录水平

一年期离岸美元/人民币远期较现汇升水CNHF=跳升至635个点子,为纪录最高,而一年期离岸人民币存款利率CNHID=跳升至2%上方,加剧了远期市场的涨幅.

由於在香港本地银行的离岸人民币储蓄规模在10月出现下滑,为2010年6月该市场启动以来首见,点心债发行规模上升且离岸人民币存款的准备金率仍高达25%,离岸人民币存款和收益率的上升压力势将延续.