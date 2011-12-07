〔日本经济〕央行审议委员警告欧洲经济放缓恐打击日本出口(更新版)

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路透日本静冈12月7日电---日本央行审议委员石田浩二周三警告称,欧洲债务危机对全球经济的影响正在深化,新兴国家开始感受到欧洲增长放缓与资金撤离风险的压力.

他称,日本对危机负面影响无法免疫,因欧洲问题可能损及日本在新兴经济体的重要出口市场,并使投资者对日圆的避险需求保持强劲.

"若投资者风险规避情绪加重,新兴国家可能出现资金外流.欧洲银行还似乎在出脱美元资产,这可能抑制其对新兴国家的放贷."石田浩二在静冈对企业领袖发表讲话时称.

"若欧债问题进一步升级并导致全球金融市场动荡,对日本带来的影响将非常严重."

日本央行10月放宽货币政策,缓解日圆大涨与全球不确定性加剧所造成的压力,并表示若本国复苏前景的风险变成现实,其将准备进一步放宽政策.央行委员会将在12月20-21日举行下次政策会议.

石田浩二基本未就货币政策前景给出线索,但强调央行对温和经济复苏的预测面临多重不确定性,欧洲事态发展是最大的短期风险.

自今年6月进入日本央行政策委员会以来,石田浩二投票几乎都站在多数那一边.(完)