《外汇动态》据闻在1.25瑞郎处有大量欧元/瑞郎期权

0329GMT---两位东京交易商表示,据闻有大量欧元/瑞郎EURCHF=期权的障碍落在1.25水准,不过具体的规模和到期细节仍然不清楚.他们称,在该水准上方据查还集结有一些卖单和大量停损单.

之前市场揣测瑞士央行可能被迫将瑞郎/欧元的汇率限制调整到1.25或1.30水平,从而导致瑞郎下跌,该期权传闻即在那之後很快传出.

一位东京的外汇分析师也在稍早指出,对冲基金一直在买入执行价在1.25的欧元/瑞郎的买权,到期日在"一周或两周"之後.一周的时间足以令买方度过周四的欧洲央行会议和周五的欧盟峰会.

欧元/瑞郎目前交投于1.2415,接近一个月高位1.2458,之後的目标是5月20日以来的高点1.2474.(完)

--编译 高琦;审校 孙茉莉

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]