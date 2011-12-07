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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 12:05 BJT

《外汇动态》交易员称,欧元/美元在1.3470和1.3500有少量停止单

0349GMT--一家日系银行的交易员称,欧元兑美元EUR=在1.3470和1.3500附近有少量停止单.

欧元兑美元最新报1.3418,上涨0.1%,美元全线温和走软.

过去几个交易日市场陷入窄幅区间,令亚洲交易员感到棘手,因欧洲重要事件密集,使其无法在亚洲时段建立大量仓位.

此外,全球料有更多央行降息.

交易员指出,日本散户投资者赎回投资信托基金增多,使得已然平静的交易氛围更加淡静.(完)

--编译 丁琦;审校 张涛

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