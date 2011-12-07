〔美国金融〕有关FED向银行提供大量贷款的报导有误--贝南克

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿12月6日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周二驳斥有关美联储在金融危机期间向银行提供了7.77万亿(兆)美元乃至更多贷款的报导,称该报导存在"惊人误差和错误".
彭博市场杂志(Bloomberg Markets Magazine)上个月发布了一篇文章,称美联储在2009年3月承诺向银行提供7.77万亿美元贷款,以挽救金融系统.包括纽约时报在内的大量媒体引述了这篇文章.
贝南克并未提及彭博或其他任何媒体的名称,他在对国会议员的信件中表示,该数字以及其他更大放贷总规模的估计"非常不准确".
"这些文章...存在各种各样的惊人误差和错误,"贝南克对美国参议院金融委员会主席和众议院金融服务委员会主席说.
彭博发言人称公司支持这篇报导.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
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