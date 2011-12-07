〔澳新汇市〕澳元在澳洲公布第三季GDP数据後上涨,市场情绪仍谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼12月7日电---澳元和新西兰元周三小幅走升,此前公布的数据显示,澳洲第三季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季和较上年同期稳步增长.不过澳元和新西兰元的涨幅受限,因投资者仍密切关注本周晚些时候至关重要的欧盟峰会.
澳元AUD=D4在澳洲第三季GDP数据出炉後一度升高至1.0278美元,该数据显示,澳洲第三季经季节调整的实质GDP较前季增长1.0%[ID:nCN1264582],随後澳元企稳于1.0266美元,纽约尾盘报1.0237美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。