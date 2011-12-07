〔澳新汇市〕澳元在澳洲公布第三季GDP数据後上涨,市场情绪仍谨慎

路透惠灵顿/悉尼12月7日电---澳元和新西兰元周三小幅走升,此前公布的数据显示,澳洲第三季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季和较上年同期稳步增长.不过澳元和新西兰元的涨幅受限,因投资者仍密切关注本周晚些时候至关重要的欧盟峰会.

澳元AUD=D4在澳洲第三季GDP数据出炉後一度升高至1.0278美元,该数据显示,澳洲第三季经季节调整的实质GDP较前季增长1.0%[ID:nCN1264582],随後澳元企稳于1.0266美元,纽约尾盘报1.0237美元.