〔中国货币市场〕回购利率低位震荡,短期资金面预期偏乐观(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海12月7日电---中国银行间市场周三早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS维持低位震荡,尽管本周公开市场回笼加力,但资金面基本未受扰动,存准率下调注入的流动性以及对财政存款投放的预期,令短期资金面预期偏乐观.

"今天还行,公开市场(回笼放量)没什麽影响,毕竟之前(存准率下调)投放了那麽多,"上海一银行交易员称.

她并认为,尽管12月上旬财政存款投放量还很有限,但中下旬有望迎来集中投放,市场对近期流动性的预期因此也相对乐观.

中国人民银行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

央行公开市场本周已提前实现净回笼,其中周二招标发行的500亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第三周持平於3.4875%;同时进行的500亿元28天期正回购操作,中标利率续稳在2.80%.而本周公开市场到期量总共仅有350亿元.[ID:nCN1264650]

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为早盘主要货币市场利率报价及成交情况:

北京时间12:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8760 2.8577 +1.83 3,170.67

七天CN7DRP=CFXS 3.4415 3.3778 +6.37 532.73

14天CN14DRP=CFXS 3.4806 3.5023 -2.17 206.25

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8739 2.8566 +1.73 989.10

七天CHICNY7D=CFXS 3.4461 3.4123 +3.38 125.80

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7850 1.8300 +95.50 330.82

七天CN7DRP=CFXS 2.7550 3.1000 -34.50 64.85

14天CN14DRP=CFXS 2.9050 3.2100 -30.50 +1.46

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8801 2.8846 -0.45

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4333 3.4000 +3.33

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4600 3.5000 -4.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.8696 2.8504 +1.92

七天SHICNYSWD= 3.4308 3.3942 +3.66

三个月SHICNY3MD= 5.4842 5.5183 -3.41

===============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽/乔艳红

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