国际能源署称中国清洁能源持续增长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎12月6日电---国际能源署（IEA）周一称，根据最新预测，中国未来十年的风能和太阳能装机容量，将相当於180座核反应堆，以满足其不断增长的能源需求。
国际能源署首席经济学家比罗尔（Fatih Birol）告诉路透，即使国际社会未能达成具有法律约束力的气候协议，未来20年，在华销售的混合动力车、使用天然气的汽车或纯电动车将占这些车辆的一半。
到2020年，中国风能和太阳能的装机容量将达到1.8亿千瓦，相当於过去40年其它国家装机容量总和。
中国现有风能和太阳能装机容量分别是4,200万千瓦和100万千瓦。2009年到2035年全球能源需求增长中，中国将占三分之一。
国际能源署预计，2035年中国用电需求将年均增长4%，达到9万亿千瓦时。这是像法国这样国家用电量的18倍，也是中国2009年用电水平的3倍。
比罗尔接受电话采访时称：“这将大幅降低风力涡轮机和光伏太阳能板的成本。这对中国和其它国家来说都是好消息。”
但国际能源署在《世界能源展望2011》（WEO）中称，预计到2035年，中国可再生能源在能源结构中的比重仍低於拉美、欧盟、印度和美国。（完）
--编译：黎黎;发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。