国际能源署称中国清洁能源持续增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎12月6日电---国际能源署（IEA）周一称，根据最新预测，中国未来十年的风能和太阳能装机容量，将相当於180座核反应堆，以满足其不断增长的能源需求。

国际能源署首席经济学家比罗尔（Fatih Birol）告诉路透，即使国际社会未能达成具有法律约束力的气候协议，未来20年，在华销售的混合动力车、使用天然气的汽车或纯电动车将占这些车辆的一半。

到2020年，中国风能和太阳能的装机容量将达到1.8亿千瓦，相当於过去40年其它国家装机容量总和。

中国现有风能和太阳能装机容量分别是4,200万千瓦和100万千瓦。2009年到2035年全球能源需求增长中，中国将占三分之一。

国际能源署预计，2035年中国用电需求将年均增长4%，达到9万亿千瓦时。这是像法国这样国家用电量的18倍，也是中国2009年用电水平的3倍。

比罗尔接受电话采访时称：“这将大幅降低风力涡轮机和光伏太阳能板的成本。这对中国和其它国家来说都是好消息。”

但国际能源署在《世界能源展望2011》（WEO）中称，预计到2035年，中国可再生能源在能源结构中的比重仍低於拉美、欧盟、印度和美国。（完）