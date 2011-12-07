〔中国海运〕上海将发展航运衍生品市场,支持组建航运产业基金--官员

路透上海12月7日电---上海市政府金融办公室主任方星海周三表示,未来上海将发展航运衍生品市场,开发更多的航运价格指数;亦支持航运企业和金融机构共同组建航运产业基金.

他在出席上海航运交易论坛时表示,上海将进一步创新航运融资方式,积极推动发展航舶飞机抵押融资、船舶飞机融资租赁和出口买方信贷等;并探索新型航运保险业务,完善航运产业的法律、税收、监管环境的制度建设.

上海航运交易所周三发布沿海煤炭运价指数,并以秦皇岛至广州和秦皇岛至上海两条航线价格开发出两个远期交易品种,使得国内煤炭运输及干散货运输亦有了套期保值平台.

上海航交所6月已推出上海至欧洲、上海至美国西海岸的出口集装箱远期交易产品,从而实现了国际集装箱运输的套期保值.截止12月6日的110个交易日中,旗下上海航运运价交易公司全市场成交量达753.2万手.上海航交所预计明年将推出国际远洋干散货中远期运价交易.

今年,中国海运集团,国泰君安证券以及上海市两家国有公司共同组建了国内首只航运产业基金,首期计划募集规模50亿元,目前已开始投资运作.

2009年国务院批准上海建设国际金融中心和国际航运中心,争取在2020年建成航运资源高度聚集、航运服务功能健全、具有全球航运资源配置能力的国际航运中心.(完)