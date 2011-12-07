〔中国证券〕前11个月324家企业上市,融资额及数量同比双降--清科

路透北京12月7日电---市场咨询机构清科研究中心周三发布数据显示,今年前11个月,共有324家中国企业在境内外资本市场上市,总融资额538.45亿美元,两项统计数据均较2010年同期有所下滑.

报告称,期内,在清科研究中心关注的海外13个市场和境内3个市场上,中企上市数量占全球上市数量的59.1%,融资规模则占总融资额的46.7%.上述企业中,61家公司在境外八个资本市场上市,融资127.64亿美元,263家企业实现境内上市,融资410.81亿美元.

"境内市场方面,沪深两市自二季度开始持续走低,市盈率下滑明显,境内IPO虽较海外稍显活跃,但是上市数量和融资规模均显示出萎缩迹象."报告称.

数据显示,2011年前11个月,企业在境内上市融资额仅为2010年全年的57.0%,上市数量仅为75.8%.同时,境内发行市盈率也有所下降,期内市盈率为47.61倍,低於2009年和2010年51.29倍和58.52倍水平.

行业分布方面,机械制造行业雄踞中国企业境内上市榜首,1-11月共有53家企业实现上市,占境内上市总数的20.2%,融资额为67.51亿美元,占总融资额的16.4%.

海外上市方面,情况并不乐观,报告指出,1-11月中国企业海外上市较去年大幅降低.西方经济普遍疲软,加上欧债美债危机、中概股风波、VIE(可变利益实体)迷局等不利影响,中国企业海外上市面临了极大挑战,尤其是中概股在美国二级市场表现不佳,赴美上市几近冰封.

下半年迄今仅有土豆网TUDO.O一家上市,迅雷、盛大文学、拉手网等相继临门收手,推迟IPO(首次公开发行)日程,因此,前11个月中国企业海外上市融资额和上市数量双双下跌,两者均不足2010年全年上市数量和融资额的一半.

行业分布方面,金融行业凭借中信证券(6030.HK)(600030.SS)等四支IPO融资24.49亿美元登上融资额排名的榜首.生物技术/医疗健康、能源及矿产、互联网和连锁及零售四个行业分列第二至五名.(完)