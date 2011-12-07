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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 16:08 BJT

〔法国数据〕10月贸易逆差为63亿欧元,9月修正後逆差66亿--海关办公室

路透巴黎12月7日电---法国海关办公室周三公布,法国10月贸易逆差为63亿欧元(预估为逆差60亿欧元),9月修正後为逆差66亿欧元.(完)

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