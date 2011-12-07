圣诞购物季凸现美国贫富生活差距

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约/洛杉矶12月6日电---Adriana Garcia今年不会为她的家人购买圣诞礼物。

26岁的加州女性Garcia去年失去了教师助理的工作，现在在洛杉矶附近的果汁连锁店Jamba Juice(JMBA.O)做兼职。

她的丈夫是一名保安，但自从三个月前手受伤以来，他便无法工作，且迄今都未做伤残检查。这对夫妇的主要开销就是：食物和房租。

Garcia说：“我真得不在乎什麽礼物。”

40岁的Kelly Lenehan是一名来自洛杉矶的超声波技术员，之前还曾是一名狗仔记者。她11月份初刚刚失去了技术员的工作，现在也计划度过一个低调的圣诞。

她说：“事情不会以我想要的方式进行。”

两周前，也就是感恩节过後的那个“黑色星期五”，当众多美国人涌入商店血拼采购时，当天的交易额创下纪录，这也掩饰了很多仍在生活中挣扎的美国人的生存状态。

美国百货连锁店Kohl's Corp、服装零售业者Gap Inc(GPS.N)旗下的Old Navy和J.C. Penney Co Inc (JCP.N)等零售商11月份的销售额均出现下滑，证明消费者要比电视中的购物画面展示的更节俭。 与此同时，Dollar General(DG.N)等折扣连锁店却炙手可热。

全美零售联盟(National Retail Federation)预计今年圣诞节期间的零售额将增加2.8%，低於去年5.2%的涨幅。

与之形成对比的是，萨克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)SKS.N 、Nordstrom Inc(JWN.N)等奢侈品零售商的全年销售额却激增，他们11月份的销售额显示，圣诞销售额已实现“开门红”。

40岁的投资银行家Andrew Rothstein上周在萨克斯第五大道位於曼哈顿的旗舰店大采购。他说：“我今年的运势不错，所以我感觉良好。”

上月的失业率降至8.6%，部分是因为很多求职者放弃了找工作。食品和燃料成本的增加也雪上加霜，限制了人们大笔消费，并推迟了消费开支的复苏。

现年64岁退休老人的Adam Morales靠着固定收入生活，他说今年不会在给五个孩子和七个孙子女买礼物上花太多钱。他说：“生活成本上涨太多了。去年，我给家人的礼物平均在每人25美元左右，今年我的预算是每人10美元。”

甚至很多人正小心节省社交开支。居住在纽约皇后区的证券交易员Aldo Inoster今年圣诞派送礼物的范围将仅限於家人。

50岁的Inoster感恩节在纽约Herald Square的Old Navy店面购物时说：“商家得提供很大优惠，才能让我们掏腰包。”（完）