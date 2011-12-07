《路透峰会》市场动荡仍将是2012年投资的主旋律

路透纽约12月6日电---基金经理在考虑2012年投资策略时认为,市场将会进一步波动,政治不确定性也将延续.他们再度警告,仅仅持有现金,并不能让投资者完全避免损失.

不确定性来自尚未解决的欧债危机,同时也因为20国集团(G20)中有将近半数国家将在2012年举行重要选举.

在周二汤森路透理柏投资系列2012年展望峰会的小组讨论中,专家们均预期2012年经济成长料疲弱.

忧虑促使资金流向美国公债,使其收益率(殖利率)降至纪录低点,指标美国10年期公债收益率为2.09%,与目前为3.5%的通胀率相比可以看出,债券的实质收益为负.

虽然本周的热门话题是如何确保意大利不会垮掉,但小组会上认为,美国亦需要解决自己的预算赤字问题,仅靠那些大加渲染的节支举措并不能解决问题.

"...明显欠缺的是解决问题的政治意愿,"美林财富管理投资总监Lisa Shalett认为.

虽然标准普尔周一警告称,欧元区国家面临信用评级调降的可能,但市场普遍认为欧元区和欧元不太可能出现分裂.

"欧元解体说说容易,但如果想到对银行体系和经济体的打击,我觉得不免过於可怕,值得付出一切努力来阻止."Vanguard固定收益部门主管Robert Auwaerter说.

**投资策略**

不管是股市,汇市还是信用债市场,今年都在近乎持续不断地震荡,导致大量资金从风险资产流向美国公债等安全资产,使後者的收益率接近于零.

因此,在为数不多的选择中,可以考虑买进红利股,作为债券收益较低的一种补偿.

根据理柏的美国资金流动数据,其所追踪基金管理的资产中,来自股权的收益年内迄今增长了26%,超过1,040亿美元.

那麽,这种策略是否已经过头了呢?

"也许是五年半以来头一次,我们对高派息股票的持有比重低於基准,因为我们认为公用事业,电信和中等消费类股存在一些泡沫..."T. Rowe Price大盘股价值策略基金的联合经理David Giroux说.

一方面红利股的股价可能过高,另一方面投资选择的缺乏继续令现金流向高收益债券和新兴市场,不过挑选也更为仔细.

富达投资的债券组投资总监Christine Thompson和Vanguard固定收益组主管Robert Auwaerter认为,市政债也颇具吸引力.

Columbia Management Investment Advisors投资总监Colin Moore说,现在不宜对欧洲资产退避三舍.

"如果我想对2012年进行投机,实际上可能会买入欧洲股票,有这麽多欧洲企业的获利都非常棒,也会对他们的债券产生影响.目前的风险溢价显然极高,任何一个小小的解决办法,都会引发市场对估值进行大规模调整."他说.(完)