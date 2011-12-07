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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 13:29 BJT

〔澳洲股市〕收高0.7%,市场寄望欧债危机得到遏制

路透12月7日电---澳洲股市周三收高0.7%,对近期涨幅进行盘整.市场寄望欧洲领导人能达成协议,增扩欧洲金融援助基金以遏制债务危机.

指标S&P/ASX 200指数涨30.5点,收报4,292.5点,扳回周二的近一半跌幅.(完)

--编译 艾茂林;审校 张荻

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