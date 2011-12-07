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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 13:48 BJT

〔台湾股市〕收高1.1%,不过宏达电因11月单月营收大降而重挫6.55%

路透台北12月7日电---台湾股市周三收高1.1%,不过智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)的股价重挫6.55%,该公司上日公布11月单月营收较上月大幅下降30%[ID:nCT0423418].

加权股价指数.TWII上扬76.72点至7,033.00点,开盘上涨0.69%.塑胶类指数.TPLI涨幅居前,上扬3.66%.

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