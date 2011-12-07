中美国防部在京举行防务磋商

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月7日电---新华社报导称，中国和美国国防官员周三在北京举行防务磋商。这是自9月美国宣布对台军售案以来，中美最高级别对话，表明两国虽有摩擦但仍试图保持平稳关系。
报导称，中国人民解放军副总参谋长马晓天与来访的美国国防部副部长弗卢努瓦，共同举行第12次中美国防部防务磋商。
报导援引马晓天的话称，防务磋商如期举行，表明两国对保持军事交流态度诚恳，希望双方充分利用这次机会，扩大共识，控制风险，避免误解。
美国9月对台军售案遭中国政府强烈谴责，中国表示此举或破坏两国军事交流。
美国总统奥巴马向亚太地区的外交重心转移战略，引发中方担忧其意在包围中国。近期印度和澳大利亚与美国磋商可能签署的国防协议，也使中国更为忧心。
新华称，双方将就双边军事关系、美国对台军售、朝鲜半岛局势和南中国海争端等事宜进行磋商。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。