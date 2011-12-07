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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 14:22 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯董事Nakatsuka辞职,将设专门小组研议法律行动

路透东京12月7日电---日本相机和医疗仪器制造商奥林巴斯(Olympus)(7733.T)周三表示:

* 董事NAKATSUKA已经辞职

* 将设立专门小组,考虑对作假相关人士采取法律行动

* 将针对审计机构相关责任设立另一个调查小组

* 争取公布第二季财报时间不超过12月14日截止期限

* 将在发布第二季财报後宣布是否召开特别股东大会 (完)

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