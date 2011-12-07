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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 14:16 BJT

〔韩国股市〕受欧盟峰会相关预期提振收高0.87%,金融股涨幅居前

路透首尔12月7日电---韩国股市周三收高,因市场寄望标普可能调降多个欧元区国家信用评级的预警,将促使欧洲领导者在周五欧盟峰会推出更加可信的债务危机解决方案.

券商类股涨幅居前,大宇证券(006800.KS)和现代证券003450.KS分别上扬4.19%和3.09%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收升0.87%至1,919.42点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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