〔韩国股市〕受欧盟峰会相关预期提振收高0.87%,金融股涨幅居前

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月7日电---韩国股市周三收高,因市场寄望标普可能调降多个欧元区国家信用评级的预警,将促使欧洲领导者在周五欧盟峰会推出更加可信的债务危机解决方案.
券商类股涨幅居前,大宇证券(006800.KS)和现代证券003450.KS分别上扬4.19%和3.09%.
综合股价指数(KOSPI).KS11收升0.87%至1,919.42点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。