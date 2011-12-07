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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 14:16 BJT

〔日本股市〕收涨1.7%至四周收盘高位,债务危机乐观解决预期提振人气

路透东京12月7日电---日本股市日经指数周三收涨至四周高点,因市场认为欧洲决策者本周将出台令人信服的措施,解决欧债危机,激励投资者热情.

日经指数.N225收涨1.7%至8,722.17点,触及四周最高收盘位.东证股价指数.TOPX收高1.6%至749.63点.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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