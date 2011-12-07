政治阻力使印度零售业开放计划搁浅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里12月7日电---因面临强大政治阻力，印度政府已暂停向沃尔玛(WMT.N)等外国企业开放该国零售业的计划。印度零售业规模达4,500亿美元，开放这一行业是该国政府近年来推行的最激进改革之一。
眼下印度经济增长放缓、国内投资下降，开放零售业计划宣布不到两周就遭搁浅，令总理辛格的经济改革计划再遭重挫。
印度国大党的盟友和反对党均表示，开放零售业将导致国内数百万小商户大规模失业，因而举行抗议令议会停摆两周，导致像提高穷人食品补贴等重要法案的推出也陷入停滞。
这一计划的搁浅进一步加强外界的观点，即印度在新兴市场中行动迟缓，正逐渐失去其经济影响力，使中国和巴西等其他金砖国家受益。
印度智库RPG Foundation主席D.H. Pai Panandiker称：「政府失去了形象和信誉。」
「商界很受挫，事实上，许多公司现金充裕，但却不想投资。政府决策程序几乎停滞，这是关键问题。」
若零售业开放计划获通过，外资企业将可以在印度合资超市企业中持股达51%。印度政府未透露这一计划将搁浅多久。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。