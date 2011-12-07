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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 15:20 BJT

〔全球经济〕IMF拥有足够资源来满足成员国需求--IMF副总裁朱民

路透新德里12月7日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周三表示,IMF在当前形势下拥有充足金融资源来满足成员国的需求.(完)

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