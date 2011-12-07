〔全球经济〕日央行审议委员警告欧债危机影响可能扩散到全球(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 欧洲问题或对日本产生严重影响--日本央行审议委员石田浩二
* 贸易滑坡让新兴国家感到欧洲经济放缓之痛
* 去杠杆化或许意味着减少对新兴国家的贷款
* 周二美元供应操作或检验投资者需求
路透日本静冈12月7日电---日本央行审议委员石田浩二周三警告称,欧债危机对全球经济的影响加深,新兴国家正开始感受到欧洲经济成长放缓带来的痛苦,并面临资金外逃的风险.
他表示,日本将无法独善其身,因欧洲问题或损害其在新兴经济体中的主要出口对象,并使日圆受到浓厚的投资者避险需求推升.
石田浩二在日本静冈对商界领袖发表演讲称:"如果投资者风险厌恶情绪进一步上升,那麽新兴国家或将出现资金外流.欧洲的银行似乎也在降低美元资产杠杆化,这可能限制对新兴国家的贷款."
其并称:"若欧洲债务问题进一步升级,并引发全球金融市场动荡,则对日本的影响将会非常严重."
石田浩二称日本央行的观点没有改变,日本经济最终将会温和复苏,但强调该央行必须防范欧洲局势不确定带来的经济下行风险.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。