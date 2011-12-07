〔全球经济〕日央行审议委员警告欧债危机影响可能扩散到全球(更新版)

(新增细节)

* 欧洲问题或对日本产生严重影响--日本央行审议委员石田浩二

* 贸易滑坡让新兴国家感到欧洲经济放缓之痛

* 去杠杆化或许意味着减少对新兴国家的贷款

* 周二美元供应操作或检验投资者需求

路透日本静冈12月7日电---日本央行审议委员石田浩二周三警告称,欧债危机对全球经济的影响加深,新兴国家正开始感受到欧洲经济成长放缓带来的痛苦,并面临资金外逃的风险.

他表示,日本将无法独善其身,因欧洲问题或损害其在新兴经济体中的主要出口对象,并使日圆受到浓厚的投资者避险需求推升.

石田浩二在日本静冈对商界领袖发表演讲称:"如果投资者风险厌恶情绪进一步上升,那麽新兴国家或将出现资金外流.欧洲的银行似乎也在降低美元资产杠杆化,这可能限制对新兴国家的贷款."

其并称:"若欧洲债务问题进一步升级,并引发全球金融市场动荡,则对日本的影响将会非常严重."