《企业看点》--12月7日财务活动报导摘要(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增第一和第二则报导)
路透班加罗尔12月7日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 法国日报费加罗报周三称,零售商家乐福(CARR.PA)正考虑以换股方式购买主要连锁店Guyenne et Gascogne GUY.PA.[ID:nL5E7N706Y]
* Future Group旗下的金融服务公司--Future Capital Holdings FCHL.NS的股价周三上涨逾7%,因此前经济时报的报导称,印度Deccan Chronicle Holdings (DCHL.NS)已经购得该金融公司的控股权,交易价值约在60-70亿印度卢比(1.167-1.362亿美元).[ID:nL3E7N7113]
* 法国世界报报导称,欧洲反垄断监管当局拟阻止纽约-泛欧交易所集团NYX.N和德意志交易所DB1Gne.DE的90亿美元并购案,除非这两家公司同意出脱更多资产.[ID:nL5E7N63HW]
* 日本国内媒体周三报导,东京电力(9501.T)计画额外删减成本1千亿日圆(13亿美元),并考虑出售一座热能电力厂,做为支付福岛核灾的赔偿金及清理成本.[ID:nL3E7N70A5]
* 英国泰晤士报周三报导,由三位休闲产业资深老将为首的一个财团,拟出手拯救英国最大夜总会营运商Luminar,可望保住最多达3千个就业岗位.[ID:nL3E7N70R9]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪/高琦; 审校 龚芳/吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。