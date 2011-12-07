《企业看点》--12月7日财务活动报导摘要(更新版)

(新增第一和第二则报导)

路透班加罗尔12月7日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 法国日报费加罗报周三称,零售商家乐福(CARR.PA)正考虑以换股方式购买主要连锁店Guyenne et Gascogne GUY.PA.[ID:nL5E7N706Y]

* Future Group旗下的金融服务公司--Future Capital Holdings FCHL.NS的股价周三上涨逾7%,因此前经济时报的报导称,印度Deccan Chronicle Holdings (DCHL.NS)已经购得该金融公司的控股权,交易价值约在60-70亿印度卢比(1.167-1.362亿美元).[ID:nL3E7N7113]

* 法国世界报报导称,欧洲反垄断监管当局拟阻止纽约-泛欧交易所集团NYX.N和德意志交易所DB1Gne.DE的90亿美元并购案,除非这两家公司同意出脱更多资产.[ID:nL5E7N63HW]

* 日本国内媒体周三报导,东京电力(9501.T)计画额外删减成本1千亿日圆(13亿美元),并考虑出售一座热能电力厂,做为支付福岛核灾的赔偿金及清理成本.[ID:nL3E7N70A5]

* 英国泰晤士报周三报导,由三位休闲产业资深老将为首的一个财团,拟出手拯救英国最大夜总会营运商Luminar,可望保住最多达3千个就业岗位.[ID:nL3E7N70R9]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)