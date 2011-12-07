〔日本股市〕日经指数上涨1.7%创四周收盘高位,船运股大涨(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京12月7日电---周三日股日经指数触及四周高点,因投资者乐观憧憬欧洲决策者本周将出台令人信服的措施,解决欧债危机.
船运股和钢铁制造商等周期性股票大涨亦提振大盘.此前中国和巴西等新兴经济体放宽信贷,缓解全球经济急速放缓的担忧.
"欧元区乐观情绪升温,近来决策者一直在取得进展,且市场认为欧洲央行和欧元区国家将同心协力应对危机."冈三证券投资经理助理Hideyuki Ishiguro称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。