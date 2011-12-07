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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 15:36 BJT

〔日本股市〕日经指数上涨1.7%创四周收盘高位,船运股大涨(更新版)

(新增细节)

路透东京12月7日电---周三日股日经指数触及四周高点,因投资者乐观憧憬欧洲决策者本周将出台令人信服的措施,解决欧债危机.

船运股和钢铁制造商等周期性股票大涨亦提振大盘.此前中国和巴西等新兴经济体放宽信贷,缓解全球经济急速放缓的担忧.

"欧元区乐观情绪升温,近来决策者一直在取得进展,且市场认为欧洲央行和欧元区国家将同心协力应对危机."冈三证券投资经理助理Hideyuki Ishiguro称.

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