〔欧元债市〕标售在即德债盘初走低,市场对欧盟峰会抱乐观憧憬

路透伦敦12月7日电---德国公债周三盘初走低,投资者仍对欧元区决策者将在本周峰会上就全面危机应对计划达成一致感到乐观.今日稍晚还将进行五年期德债标售.

上述希望暂时抵消了标准普尔近期警告的影响.标准普尔此前表示,或调降包括德国和法国在内的15个欧元区国家的债信评级,以及该地区救助基金的评级.[ID:nCN1263960]