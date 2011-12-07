版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 16:03 BJT

〔全球能源〕OPEC秘书长称,伊朗对欧洲出口石油难以找到替代来源

路透多哈12月7日电---石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周三表示,如果欧盟部分国家支持的禁运令获得实施,伊朗对欧洲的石油供应将难以找到替代来源.

"我真的希望欧盟不会对伊朗原油实施禁运,这将很难取代,"巴德里称.

欧盟成员国的伊朗石油日进口量为45万桶,约占伊朗出口的18%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐