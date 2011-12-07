《外汇动态》欧洲开盘:欧元走高,澳元与加元等风险货币亦上涨

0744GMT---欧元兑美元EUR=涨至1.3444美元,停止单据称在1.3460/70一带,而卖单则一直设到1.3550.交易员称下档停止单亦布在1.3400下方. 市场将聚焦日内稍晚的德债标售.澳元AUD=D4与加元CAD=D4等风险货币走高,部分受益於对欧盟峰会出台欧债危机措施的憧憬. 澳洲良好的GDP数据亦扶助了澳元.(完) --编译 隋芬;审校 吴云凌 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=