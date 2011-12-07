被恶搞与奥巴马亲吻,委内瑞拉总统查韦斯一笑置之

中国期市：玉米期货转升，受玉米需求预测上修报告提振
路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透卡拉卡斯12月6日电---委内瑞拉总统查韦斯一笑带过贝纳通广告呈现他亲吻美国总统奥巴马，还笑称这是「很不错的玩笑」。
意大利时装企业贝纳通(Benetton)发布一组有争议的平面广告，其中一些呈现政界和宗教领袖相互亲吻。
教皇本笃十六世(Pope Benedict)亲吻一位伊斯兰教阿訇的图片，梵蒂冈表示将采取法律措施。但查韦斯却用比较幽默的方式回应。
当被记者问及此事时，查韦斯开玩笑说：「我没有看到图片耶！奥巴马看起来是什麽样？他闭着眼，貌似很投入！」
「但那只是一个轻吻，啄了一下罢了。我总是被恶搞，但我也无能为力......一笑置之就好，这是个不错的玩笑。」
贝纳通表示，这组广告图片的目的是「专门为反对各种形式的仇恨文化」，但最终还是决定撤销教宗的图片。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来扞卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。