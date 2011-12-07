被恶搞与奥巴马亲吻,委内瑞拉总统查韦斯一笑置之

(本文由路透中文网编译提供)

路透卡拉卡斯12月6日电---委内瑞拉总统查韦斯一笑带过贝纳通广告呈现他亲吻美国总统奥巴马，还笑称这是「很不错的玩笑」。

意大利时装企业贝纳通(Benetton)发布一组有争议的平面广告，其中一些呈现政界和宗教领袖相互亲吻。

教皇本笃十六世(Pope Benedict)亲吻一位伊斯兰教阿訇的图片，梵蒂冈表示将采取法律措施。但查韦斯却用比较幽默的方式回应。

当被记者问及此事时，查韦斯开玩笑说：「我没有看到图片耶！奥巴马看起来是什麽样？他闭着眼，貌似很投入！」

「但那只是一个轻吻，啄了一下罢了。我总是被恶搞，但我也无能为力......一笑置之就好，这是个不错的玩笑。」

贝纳通表示，这组广告图片的目的是「专门为反对各种形式的仇恨文化」，但最终还是决定撤销教宗的图片。（完）