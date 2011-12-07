〔中国债市〕人民币利率互换窄幅盘整,宽松预期有所降温机构转而观望

路透上海12月7日电---中国人民币利率互换(IRS)周三报价窄幅盘整,市场成交较为冷清.央行下调存准率後,遂在公开市场大举回笼流动性,使得原本对政策预期较为乐观的市场颇感意外,政策转向宽松的预期明显降温,做多热情亦迅速冷却,目前机构多持观望态度.

"有一点点成交,(利率水平)总体平稳,中枢上来一点点,...後市真的不好说."上海一银行交易员称.

央行公开市场本周已提前实现净回笼,其中周二招标发行的500亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第三周持平於3.4875%;同时进行的500亿元28天期正回购操作,中标利率续稳在2.80%.而本周公开市场到期量总共仅有350亿元.[ID:nCN1264650]

中国央行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 2.9700/3.0950 2.6950/2.7836 2.7414/2.8343 2.8886/2.9829 2.8250/3.1233

周二 2.9500/3.0771 2.6633/2.7550 2.6700/2.7633 2.8033/2.8900 2.7400/3.0367

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变动 +0.0200/+0.0179 +0.0317/+0.0286 +0.0714/+0.0710 +0.0853/+0.0929 +0.0850/+0.0866

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,294.69亿元人民币,较9月的2,853.31亿元减逾五成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曾菱; 审校 曾祥进

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