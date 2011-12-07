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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 16:06 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高,短期料在270-300日圆区间内波动

路透东京12月7日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高,追随油价和沪胶涨势,因1月後部分产胶国供应减少的前景提供支撑.

TOCOM指标5月期胶<0#2JRU:>结算价上涨7.1日圆或2.5%,报每公斤291.6日圆,盘中高见291.9日圆.

上海市场交投最活跃的5月期胶SNRK2亦上涨2.5%,收报每吨26,730元人民币.成交量为904,120口.

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