〔韩国汇市〕韩元小幅收高,受欧盟峰会有望出台危机解决措施提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月7日电---韩元KRW=周三收高,在欧洲峰会即将来临之际,投资者偏好风险资产.外界广泛预计欧洲领导人将在此次峰会上敲定一项债务危机解决方案.
韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,126.1,较周二国内收盘价1,131.2上涨近0.5%.
一家当地银行的交易员说:"今天是淡静的一天.有关欧盟峰会的期望推动韩元走升."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。