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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 16:06 BJT

〔韩国汇市〕韩元小幅收高,受欧盟峰会有望出台危机解决措施提振

路透首尔12月7日电---韩元KRW=周三收高,在欧洲峰会即将来临之际,投资者偏好风险资产.外界广泛预计欧洲领导人将在此次峰会上敲定一项债务危机解决方案.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,126.1,较周二国内收盘价1,131.2上涨近0.5%.

一家当地银行的交易员说:"今天是淡静的一天.有关欧盟峰会的期望推动韩元走升."

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