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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 16:23 BJT

〔国际油市〕阿尔及利亚目前原油日产出120万桶--能源部长

路透伦敦12月7日电---阿尔及利亚能源矿业部长Youcef Yousfi周三称:

* 目前每天生产原油120万桶

* 计划到2012年之前将日产能提高至150万桶

* 每日约有20万桶闲置产能 (完)

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