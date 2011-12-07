〔中国票据市场〕转贴利率下跌,绝对价值好吸引机构积极买入

路透北京12月7日电---中国票据市场转贴利率周三下跌.票据资产当前绝对价值显好,仍存信贷规模的机构积极买入,供不应求助推转帖利率节节下探.

"常规年份,(六个月期票据)转帖利率会介於同期存款利率(3.3%)和贷款利率(6.1%)之间,"华东地区一银行交易员称,"现在8.4%左右,比贷款利率高很多...有规模的机构收票就比较多."

他并指出,预期转帖利率正处在下行通道中,机构会选择积极买入较长期限的票据资产,一则可以为明年的盈利做铺垫,还可以占据一定的信贷额度.

"(转贴利率)月初来一直在跌,"上海一大型银行交易员亦称,"流动性有所放松,贷款规模也有所宽松."

银行间市场周三质押式回购利率CNREPO=CFXS维持低位震荡,尽管本周公开市场回笼加力,但资金面基本未受扰动,存准率下调注入的流动性以及对财政存款投放的预期,令短期资金面预期偏乐观.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.6520/8.1844 9.0413/8.6013 10.3350/9.4500

上日 8.6616/8.2067 9.0797/8.6249 10.3850/9.5000

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变动 -9.6bp/-2.23bp -3.84bp/-2.36bp -5.00bp/-5.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价走平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3517%,较上日走平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1518/3.0768 3.2090/3.1450

上日 3.1310/3.0608 3.2000/3.1360

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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