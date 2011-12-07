〔中国票据市场〕转贴利率下跌,绝对价值好吸引机构积极买入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月7日电---中国票据市场转贴利率周三下跌.票据资产当前绝对价值显好,仍存信贷规模的机构积极买入,供不应求助推转帖利率节节下探.
"常规年份,(六个月期票据)转帖利率会介於同期存款利率(3.3%)和贷款利率(6.1%)之间,"华东地区一银行交易员称,"现在8.4%左右,比贷款利率高很多...有规模的机构收票就比较多."
他并指出,预期转帖利率正处在下行通道中,机构会选择积极买入较长期限的票据资产,一则可以为明年的盈利做铺垫,还可以占据一定的信贷额度.
"(转贴利率)月初来一直在跌,"上海一大型银行交易员亦称,"流动性有所放松,贷款规模也有所宽松."
银行间市场周三质押式回购利率CNREPO=CFXS维持低位震荡,尽管本周公开市场回笼加力,但资金面基本未受扰动,存准率下调注入的流动性以及对财政存款投放的预期,令短期资金面预期偏乐观.[CN/CN]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
-----------------------------------------------------
今日 8.6520/8.1844 9.0413/8.6013 10.3350/9.4500
上日 8.6616/8.2067 9.0797/8.6249 10.3850/9.5000
-----------------------------------------------------
变动 -9.6bp/-2.23bp -3.84bp/-2.36bp -5.00bp/-5.00bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价走平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3517%,较上日走平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.1518/3.0768 3.2090/3.1450
上日 3.1310/3.0608 3.2000/3.1360
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。