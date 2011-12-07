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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 16:38 BJT

〔意大利经济〕三个主要工会下周一将联合罢工三个小时,反对撙节措施

路透罗马12月7日电---意大利三个主要工会称,12月12日(周一)将联合罢工三个小时,反对撙节措施.(完)

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