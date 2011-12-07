《外汇动态》加元/美元达到平价有困难

0840 GMT---日本投资者被指正在出售加元兑日圆CADJPY=.美元兑加元CAD=D4期权障碍位在1.0050与1.0000.平价水准之前亦有企业买盘.在昨日加拿大央行言论趋於强硬後,市场做多加元,短期内上述门槛或难以企及.了结获利与趁反弹抛售或许是更谨慎的做法.(完) --编译 隋芬;审校 艾茂林 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=