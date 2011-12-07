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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 17:05 BJT

〔企业并购〕中国商务部同意雀巢收购徐福记60%股份--徐福记公告

路透北京12月7日电--中国糖果和糕点集团徐福记HSFU.SI周三发布公告称,中国商务部已於周二同意瑞士雀巢NESN.VX收购徐福记60%股份.

今年7月时,徐福记宣布,全球最大的食品公司--瑞士雀巢同意以每股4.35坡元收购其60%的股权.徐福记周三收高0.47%至4.24坡元,三个月来累计上涨了2.43%.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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