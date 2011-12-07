〔中国债市〕现券收益率走势转稳,短期政策利好难再现致使气氛观望

路透上海12月7日电---中国银行间债市央票等现券收益率周三走势趋於平稳,昨日受公开市场结果影响一度上行.市场对未来货币政策虽仍存进一步放松预期,但料短期内难再成现实,收益率再下探动力有限,观望气氛下现券盘整以待.

交易员并称,今日招标的三年期国债,中标利率与此前预期相去不远,其结果对二级市场影响并不明显.

财政部上午招标的280亿元人民币三年固息国债中标收益率为2.82%,略低於此前2.84%的市场预测均值,投标总量为389.6亿元,据此计算投标倍数为1.39倍.业内人士并透露,此次招标的边际(最优)利率为2.88%.[ID:nCN1267574]

"现在的点位上,我觉得中性仓位比较好吧,(短期)没有明显的利好机会."上海一银行交易员认为.

不过他也表示,放眼到稍长阶段看,债市已算步入牛市.只是因近期现券走势过於强劲,可能需要时间去消化整固.

全球经济快速降温以及国内通胀缓解,令中国加快放松货币政策的步伐.时隔近三年之後,中国央行周一(5日)起首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

剩余期限近一年的央票1101088券最新双边报价tCN1101088=CFXS3.4700%/3.4499%,上日尾盘报在3.4700%/3.4100%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8741 3.4439

上日 2.8577 3.3778

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4460/3.3806

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.5989/2.5279

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5370/3.4660 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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