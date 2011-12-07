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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 17:04 BJT

《外汇动态》欧元兑美元可能突破1.3490--摩根士丹利

0843GMT--摩根士丹利分析师预计,欧元兑美元EUR=将受欧盟峰会前的乐观情绪提振而反弹,且稍早的空仓的止损位1.3490将可能受到考验.

该投行认为突破该水准,将引发欧元短期涨幅扩大,另外摩根士丹利已经将短期交易策略调整为技术性多仓.不过中期他们仍看空欧元.(完)

--编译 田建华;审校 白云

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