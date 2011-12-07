(重温稿)《中国公开市场预测》三个月期央票发行量回升,但中标收益率料续持平

* 央行周四发行60亿元三个月期央票

* 招标量是上周六倍,显示需求有所回升

* 因资金面相对宽松且一二级市场利差收窄

* 中标收益率料继续持平

路透上海12月7日电---中国央行公开市场周四将发行60亿元人民币三个月期央票,虽然招标量较上周明显回升,但绝对量并不大,且央行维稳市场利率的态度明显,预计明日该期央票中标收益率将继续持稳.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第14次持平於3.1618%;当日未进行正回购操作.

"既然一年的都没动,三个月的估计也不会动吧,"上海一位券商交易员说.

他表示,目前市场资金成本还比较高,投资者对三个月央票的需求不会很大,而且60亿元也不算很多,所以央行没有必要去做调整.

周二央行公开市场一年期央票中标收益率连续第三周持平,但与之前多数业内人士预期的小幅下跌相左.业内人士称,此举表明央行短期没有下调基准利率的意愿,政策放松仍属於微调性质.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期央票最新收益率为3.1902%

中国央行从周一(5日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率.此举向市场释放了流动性3,500-4,000亿元,并且预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周净回笼资金240亿元,前周则为净投放220亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) 500

(周四) 60

正回购 (周二) 500

(周四) 待定

央票到期 50

正回购到期 300

====================================(完)