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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 17:09 BJT

〔标题新闻〕意大利10月经季节调整的工业生产较前月下滑0.9%,较上年同期下滑4.2%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7I1027]

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