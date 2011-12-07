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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 17:15 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元微涨,欧盟峰会前表现落後欧元

路透伦敦12月7日电---英镑兑美元周三小幅上涨,由於市场谨慎乐观地认为欧元区领导人将在本周稍晚推出债务危机的全面解决方案,令市场保守多数货币兑美元上涨的希望.

在欧盟峰会之前,股市和风险货币的走势受市场人气波动的左右,周四晚间由工作餐开始标志峰会开幕.

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