大公国际调降意大利主权评级

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月7日电---中国评级机构大公国际周三称，意大利经济增长前景黯淡，已将该国主权评级从A-降至BBB，维持对其负面评级展望。

大公国际认为，因经济和金融环境日益恶化，意大利国债收益率料继续上升，这对於严重依赖外部融资的意大利将构成沉重打击。

两个月前，穆迪将意大利主权评级从Aa2降至A2，标普的意大利长期主权债务评级为A。两家机构均维持对意大利国债的负面展望。

大公国际是唯一提供主权评级的中国评级机构。该公司称，希望打破西方评级机构垄断的局面。（完）