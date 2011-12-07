大公国际调降意大利主权评级

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月7日电---中国评级机构大公国际周三称，意大利经济增长前景黯淡，已将该国主权评级从A-降至BBB，维持对其负面评级展望。
大公国际认为，因经济和金融环境日益恶化，意大利国债收益率料继续上升，这对於严重依赖外部融资的意大利将构成沉重打击。
两个月前，穆迪将意大利主权评级从Aa2降至A2，标普的意大利长期主权债务评级为A。两家机构均维持对意大利国债的负面展望。
大公国际是唯一提供主权评级的中国评级机构。该公司称，希望打破西方评级机构垄断的局面。（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。