〔中港股市〕港股收於三周高位,沪市结束连跌走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月7日电---香港股市周三收高1.6%,恒生指数收於三周最高,但成交清淡且防御类股走强,暗示欧盟峰会召开前市场依然谨慎.
金融股表现尤其强劲.中国人寿(2628.HK)(601628.SS)跳涨4.3%,是提振大盘的个股之一.提振大盘的10大个股中有六支金融类股,上日金融类股拖累大盘.汇丰控股(0005.HK)收高1.9%.
盘中交投淡静,权证与可赎回多/空合约在成交量中占极大部分.
Ample Finance Group资产管理主管Alex Wong称:"市场主要受衍生品推动,约占成交额的40-50%.短线投资者在试图抓住每一次微小的变动."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。