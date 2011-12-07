〔中港股市〕港股收於三周高位,沪市结束连跌走势

路透香港12月7日电---香港股市周三收高1.6%,恒生指数收於三周最高,但成交清淡且防御类股走强,暗示欧盟峰会召开前市场依然谨慎.

金融股表现尤其强劲.中国人寿(2628.HK)(601628.SS)跳涨4.3%,是提振大盘的个股之一.提振大盘的10大个股中有六支金融类股,上日金融类股拖累大盘.汇丰控股(0005.HK)收高1.9%.

盘中交投淡静,权证与可赎回多/空合约在成交量中占极大部分.

Ample Finance Group资产管理主管Alex Wong称:"市场主要受衍生品推动,约占成交额的40-50%.短线投资者在试图抓住每一次微小的变动."