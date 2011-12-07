〔中国新债〕北京保障性住房建设投资中心获准注册20亿元定向工具

路透上海12月7日电---中国银行间市场交易商协会周三公告称,北京市保障性住房建设投资中心获准注册发行非公开定向债券融资工具(定向工具),额度为20亿元人民币.所募资金用於约定的两个纳入北京市2011年保障房建设规划项目.

刊登在交易商协会网站的文件显示,北京保障住房建设投资中心的上述注册额度自通知下发之日起两年内有效.工商银行(601398.SS)(1398.HK)和北京银行为联席主承销商.

银行间债券市场交易商协会今年上半年推出的定向工具,是指向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让.发行主体为非金融企业.

据本地媒体--北京日报此前报导,北京市保障性住房建设投资中心於今年6月末揭牌.为北京市国资委下属一级全民所有制企业,注册资本金为100亿元,全部由市财政以货币形式一次性完成注资.

该投资中心定位为北京市政府实现保障性住房发展目标的建设、收购、运营平台,具体负责市级统筹公共租赁住房项目的融资、建设收购和运营管理,收购其他社会单位建设的公共租赁住房项目,受市政府委托建设并出售定向安置房等.

除出台限购等措施控制高企的房价外,中国政府今年将很大精力放在保障性住房和公租房等方面.住建部此前表示,截至10月底,全国城镇保障性安居工程开工已超过1,000万套,实现了年初计划的目标任务.未来五年中国计划新建保障性住房3,600万套,大约是过去10年建设规模的两倍.[ID:nCN1210962](完)

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