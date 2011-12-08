(重温稿)〔台湾货币市场〕短率期初变化不大,短票利率持稳低档

* 提存期初市况变化不大

* 短票利率持稳低档

记者 张雅菁

路透台北12月7日电---台湾银行间短期利率周三持平,提存期初市况变化不大.市场焦点在於明日的国库券,以及後天的一年期央行存单标售,从中观察市场对於短率趋势的看法.

市场人士指出,欧债问题延烧,主要央行竞向降息,将有助以固定收益产品锁定利率的意愿.不过相对来讲,市场对央行存单的兴趣会大过国库券.但对於下标的利率水准则还在盘算底限何在.

"国库券那种利率不是我的菜...,央行存单的话,以国际都在降息,比较不可能比上次高,"一公股银行人士称."不过,月底有央行理监事会,会再观望一下."

明日将标售的182天期的国库券标售,金额300亿台币,在10月28日时标售的同天期国库券决标贴现率为0.770%.至於364天期央行存单,上月的加权平均得标利率为0.96%.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日在0.397%;区间为0.299-0.740%,上日在0.299-0.750%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.75%,同上日.

**短票利率持稳低档**

短票方面,票券商指出,由於初级发票量不足,而台股票不振促使资金转进短票次级市场,两相拉锯令短票更形供不应求,与银行间的承作利率持续於0.83-0.84%的低档.

一老票券商人士并指出,银行间目前对於落点跨过新历年的短票兴趣不高,多数承作20几天的短票;若是30天期的则是直接申报利率较优的央行存单.

30天内短票银行间主要成交利率区间在0.83-0.84%,同上日.

央行今日共发行4,087亿台币存单,相较存单到期金额4,266亿,存单发行余额减少179亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期接下来依序为周四1,025.5亿以及周五1,316.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为37亿台币;累计超额准备为负316亿台币,加计前期1%的超额准备为661亿台币.

**公债RP利率持区间**

债市同业附买回(RP)利率持於既有区间.投信、寿险和银行月初资金宽裕,在市场上积极询问公司债的券源,使得承作公债连带受惠,两者成交区间均向低档靠拢.

资金调度人士表示,在本周五例行标售一年期存单前,央行冲销态度偏向宽松,银行手头资金充裕;加之投信提前预备年底作帐赎回等资金需求,以及台股走势动荡下,股票型基金经理人倾向离场观望,见短钱进入RP市场暂时停泊.

市场资金供应充沛下,交易商的议价空间增加,RP利率缓步向区间低档靠拢.不过他们也强调,不会刻意大幅压低RP承作利率,以避免客户端为比价而进进出出,徒增资金调度的困难.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.另外,公司债附买回利率区间大致落在0.83-0.88%,区间高档也有下滑迹象.(完)