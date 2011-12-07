〔中国能源〕煤电油气运供需总体平衡,未来保障供应任务艰巨--发改委

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月7日电---中国国家发改委表示,当前煤电油气运供需总体平衡,但能源生产、运输等环节也存在着一些制约因素,未来一个时期,气候变化有很大不确定性,保障煤电油气运可靠稳定供应的任务依然比较艰巨.
发改委网站刊登的新闻稿称,未来要做好冬季用煤高峰期、重点地区的煤炭供应保障,坚持市场化改革方向,全面完成产运需衔接,落实好电煤资源,加大冬储煤力度.
同时,要确保电网安全运行,组织好跨区跨省输电和电量调剂,尽量减少拉闸限电,绝不能拉限居民生活用电.
发改委并称,要精心组织成品油生产,保障重点用油,满负荷安排天然气生产;明确保供顺序,始终把居民生活用气放在首位,优先满足重点急需;增加成品油特别是柴油资源供应,加大供应紧张地区资源投放力度.
煤电油气运保障工作部际协调机制於2008年4月经国务院批准建立,负责统筹协调全国煤电油气运保障工作、及时解决影响宏观经济运行的重大煤电油气运保障问题、实施煤电油气运重大突发事件的应急指挥和综合协调等.(完)
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--发稿 李文科; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。