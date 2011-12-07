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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 18:43 BJT

〔欧洲评等〕惠誉称在获得匈牙利与IMF谈判结果前不太可能调整该国评级

路透华沙12月7日电---评级机构惠誉表示,在获得匈牙利与国际货币基金组织(IMF)信贷额度谈判结果的更多信息前,不太可能调整该国评级.(完)

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