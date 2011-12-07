〔欧洲金融〕德国售出40.9亿欧元五年期公债,投标倍数2.1倍高於前次

路透柏林12月7日电---德国央行数据显示,德国周三售出40.9亿欧元、票息1.25%的五年期德国公债,比11月的前次标售吸引到更多需求.

这次标债的认购金额达到86.7亿欧元,投标倍数为2.1倍,11月标售时分别为40.9亿欧元与1.5倍.平均得标利率是1.11%,较1%的前次平均利率上升.(完)