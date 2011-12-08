《热点透视》投资者或许会决定放欧元一条生路

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 丁琦
路透伦敦12月7日电---投机客们可通过将大概率事件事变成不可避免的现实来赚钱.1992年,国际基金经理人索罗斯就通过逼迫英国放弃固定汇率赚取了10亿英镑.而目前押注欧元区解体的投资者可能也希望复制索罗斯的成功.
做法很简单.首先,他们利用自身力量推高利率并拒绝对贷款展期,从而迫使那些负债沉重的欧元区国家陷入破产.随後那些国家发生违约,而欧洲央行和欧洲货币联盟被压垮.
但目前倒下的似乎只有希腊,该国税收制度较差,意味着它几乎肯定会滑向破产.而其他各国所表现出的政治意愿都强於怀疑者的预期.这些国家维护欧元的承诺没有动摇.而且欧洲央行也已尽其所能,将压力保持在可承受范围内.
这种韧性已令很多投资者感到意外.也许他们早就应该研究一下迈向欧洲联盟那长达数十年的缓慢进程.这些国家的领导人总是拖到最後一分钟,才去完成那些必要工作.而目前这场危机的不同之处,并不在於当局令人沮丧的作为,而是投资者对每一步进展的悲观诠释.
虽然上周的消息与之前的差别不大,但市场的解读却截然不同,变得更加乐观.债券收益率(殖利率)已开始下滑,股市上涨.即便标准普尔的降评警告也未产生太大影响.
是什麽发生了改变?投资者会说,对欧元的政治承诺终於显得可信,当然这只是"我们误判了形势"的体面说法.但或许投资者也意识到,击垮欧元并不像打破某种货币的汇率挂钩那样.如果其对於撙节和成立财政联盟的空前需求持续升级,导致全球第二大经济体的货币发生灾难性解体,它们将成为破坏全球经济的罪人.也许还是不要让各国政府背上这一罪名为好.(完)
--译文审校 张涛
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。